«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ЗАКУПИЛА ВИДЕОКАМЕРЫ ПО ЗАВЫШЕННЫМ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ЦЕНАМ

Филиал «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця» 3 июля по результатам тендера заказала у ООО «Секур Интеграция» систем видеонаблюдения на 7,40 млн грн, сообщается в системе «Прозорро».
Об этом сообщает сайт Наші гроші.
В этом году в пассажирские вагонные депо по всей Украине поставят 100 комплектов системы видеонаблюдения производства компании Guangzhou Cantonk Corporation Ltd (Китай) в 2018 году по 74 тыс. грн.
По данным издания, цены регистраторов и камер могут быть завышены в несколько раз.
Например, купольные камеры AHD Tecsar AHDD-15F2M-A-MOB с микрофоном и дальностью инфракрасной подсветки 15 м купили по 3550 грн. В интернет-магазинах подобные купольные камеры AHD Tecsar AHDD-20F2M-A-out без отметки MOB, которая означает защиту от вибрации для использования в транспорте, с микрофоном и большей дальностью ИК-подсветки 20 м продавали в разы дешевле — по 836 грн.
Таким образом, защита от вибрации подняла цену камер в четыре раза. В чем заключается эта защита в тендерной документации не указано.
При этом победитель включил в детальное описание товара фотографию другой камеры.
Также очень высока цена на 7-дюймовые мониторы (TFT LCD, 800 × 480 RGB) — 9958 грн. за штуку. За такую цену можно приобрести мониторы с вчетверо большей диагональю.
Дороже в комплекте стоят видеорегистраторы — по 39 916 грн. за штуку. Обычные видеорегистраторы стоят в пять раз дешевле — от 7 до 10 тыс грн.
Цена сделки на 25 ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,52 млн грн. Гарантийный срок составляет два года, срок оплаты — месяц после поставки.