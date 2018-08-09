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ПРИКМЕТИ НА 9 СЕРПНЯ

09.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 9 серпня

  1. Всі трави, зібрані 9 серпня, будуть володіти цілющими властивостями
  2. Мурахи закладають входи в мурашники — скоро буде дощ
  3. Сильно стрекочуть і стрибають коники — прикмета до того, що погода буде ясною і сухий
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