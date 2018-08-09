ПОКРОВЧАНКУ ОШУКАЛИ ІНТЕРНЕТ ШАХРАЇ

1300 гривень перерахувала покровчанка «постачальнику» дитячого харчування та предметів гігієни, але замість замовлення зазнала грошових збитків. Поліцейські встановлюють особу зловмисника.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 61-річна мешканка Покровська із заявою про те, що її ошукали. З’ясувалося, що жінка стала жертвою інтернет-продавців.
Так, замовивши на сайті з купівлі-продажу дитячих речей необхідні їй товари, потерпіла розрахувалася за них шляхом перерахунку грошей на банківську картку постачальника та чекала на замовлення. Коли термін його отримання сплинув, жінка кілька разів спробувала зв’язатися із продавцем, але марно. Зрозумівши, що потрапила в шахрайську пастку, розгублена покровчанка прийшла до відділу поліції із проханням розшукати зловмисників і притягнути їх до відповідальності.
Поліцейські працюють над встановленням особи, причетної до випадку шахрайства. Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, відповідно до якої зловмиснику загрожує до 3-х років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області