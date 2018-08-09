ПОКРОВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ РОЗШУКАЛИ НЕПОВНОЛІТНЮ, ЯКА ВТЕКЛА З ДОМУ ДО ДНІПРА

Ввечері 16 – річна дівчина вийшла з дому аби «прогулятися з хлопцем» та додому не повернулася. Співробітники Покровського відділу поліції розшукали дівчину аж у Дніпрі та повернули додому.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулася 48-річна жінка, яка повідомила, що її донька пішла гуляти, але додому не повернулася. Усю ніч жінка шукала доньку самостійно, а коли зрозуміла, що самотужки встановити місце знаходження дівчини не вдасться, звернулася у поліцію. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.
Проведеними розшуковими заходами було встановлено, що дівчина викрала у матері 100 американських доларів та придбала квиток на потяг до Дніпра. Також, правоохоронці з’ясували, що біглянка поселилася в одному з пансіонатів на узбережжі Дніпра. Саме там її знайшли поліцейські.
Дівчина розповіла, що вдома має бажання жити самостійно та повертатися додому не бажає.
З дівчиною та її батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду, а відносно батьків склали адміністративний протокол за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Покровський відділ поліції
Донецької області