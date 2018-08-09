НА САЙТІ ПРЕЗИДЕНТА З’ЯВИЛАСЬ ПЕТИЦІЯ ЩОДО ЗАПУСКУ ПОЇЗДА ПОКРОВСЬК-ЛЬВІВ

На сайті Президента зареєстровано петицію щодо запуску нічного пасажирського поїзда Покровськ-Львів.
Автор петиції — Роман Колодій. На даний момент петицію підтримали 35 чоловік. До закінчення терміну збору підписів залишилося 45 днів.
Текст петиції:
«Шановний пане Президенте!
З початком бойових дій на Донбасі, було припинено курсування пасажирських поїздів 21 Донецьк-Львів, 46 Адлер-Львів, а також змінено маршрут поїзда 70 Маріуполь-Львів.
Мешканці таких міст, як: Покровськ, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Добропілля, а також Покровського, Добропільського та Ясинуватського районів Донецької області позбавлені можливості нормально добиратися до Львова та інших міст західної України.
Щоб поїхати до Львова, людям доводиться добиратись автобусом до Дніпра, Маріуполя чи Костянтинівки, а звідти вже поїздом до Львова. Це потребує додаткових грошей та часу. В літній період купити білети до Львова майже неможливо!
На підставі вищевикладеного, прошу Вас ініціювати запуск нічного пасажирського поїзда Покровськ-Львів».