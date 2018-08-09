НА ДОНЕЧЧИНІ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ СПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА ТЕ, ЩО ПРИДБАВ АВТОМОБІЛЬ ТА НЕ ПОВІДОМИВ ПРО ЦЕ НАЗК

Заступник голови Дружківської міської ради, будучи суб’єктом, на якого поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції», на початку року придбав у власність автомобіль, вартість якого становить майже 750 тис грн, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного року.
У порушення вимог статті 52 вищевказаного Закону, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не вніс взагалі.
Постановою Дружківського міського суду посадовця визнано винним у скоєні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн. Однак він не погодився з призначеним покаранням та оскаржив вказаний вирок.
Ухвалою Апеляційного суду Донецької області апеляційну скаргу посадовця залишено без задоволення, постанову суду першої інстанції залишено без змін.
Участь у розгляді адміністративного протоколу забезпечили співробітники галузевого відділу прокуратури Донецької області.
Прес-служба прокуратури Донецької області