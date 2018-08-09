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НА ДОНЕЧЧИНІ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ СПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА ТЕ, ЩО ПРИДБАВ АВТОМОБІЛЬ ТА НЕ ПОВІДОМИВ ПРО ЦЕ НАЗК

09.08.2018 Новини Комментариев нет
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Заступник голови Дружківської міської ради, будучи суб’єктом, на якого поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції», на початку року придбав у власність автомобіль, вартість якого становить майже 750 тис грн, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного року.

 

У порушення вимог статті 52 вищевказаного Закону, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не вніс взагалі.

 

Постановою Дружківського міського суду посадовця визнано винним у скоєні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн. Однак він не погодився з призначеним покаранням та оскаржив вказаний вирок.

 

Ухвалою Апеляційного суду Донецької області апеляційну скаргу посадовця залишено без задоволення, постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 

Участь у розгляді адміністративного протоколу забезпечили співробітники галузевого відділу прокуратури Донецької області.

 

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

 

 

 

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