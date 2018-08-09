КПП МАЙОРСЬКЕ ВІДНОВИВ РОБОТУ

Контрольний пункт пропуску Майорське відновив роботу після обстрілів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об’єднаних сил .
Повідомляється, що вранці з 6.25 до 7.30 з боку тимчасово окупованих територій зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали позиції прикордонників на контрольному посту Майорське. В результаті обстрілу було пошкоджено броньований автомобіль Кугуар і один з бліндажів.
«Постраждалих серед військовослужбовців і цивільного населення немає. З 06:30 до 8:50 пропуск громадян через лінію зіткнення на даному напрямку не здійснювався. Зараз рух відновлено, КПВВ працює в штатному режимі», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні в Донецькій області на КПП Майорське прострелили два надувних модуля пункту надання допомоги, а поблизу КПП Мар’їнка пролунав вибух.