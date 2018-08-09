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ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ!

09.08.2018 Новини Комментариев нет
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Недотримання правил протипожежної безпеки під час користування електроприладами призводить до пожеж. Щорічно в Україні виникає від порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування, побутових електроприладів 21,9 % пожеж від загальної кількості.

Лише по Покровську, Мирнограду та Покровському району за підсумками минулого року порушення умов експлуатації електроприладів спричинило 27 пожеж. Нещодавні випадки пожеж сталися саме через неправильну експлуатацію електровиробів, та є черговим нагадуванням про відповідальне ставлення,  без якого електроенергія може заподіяти шкоду, та призвести до трагічних наслідків, повідомляють рятувальники ДПРЗ 9.

Найчастіше пожежі виникають від короткого замикання, перевантаження електромережі, утворення великих перехідних опорів, підключених до електромережі і залишених без нагляду електроприладів. Призвести до пожежі може й користування цими приладами без належних негорючих підставок або вмикання їх в електромережу поблизу легкозаймистих предметів.

Коротке замикання, тобто зіткнення двох проводів, може статися через порушення їх ізоляції, неправильну ізоляцію стикових місць, механічне пошкодження проводів. У побутових умовах воно може трапитися при одночасному вмиканні в мережу багатьох споживачів струму. Причиною пожежі може бути поганий контакт у з`єднанні проводів.

Щоб уникнути виникнення пожеж ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  • Застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам;
  • Користуватися пошкодженими розетками, вимикачами, відгалуджувальними та зєднувальними коробками  та іншими електровиробами;
  • Використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючихтеплоізоляційних підставок та в місцях, де їх застосовування заборонено;
  • Включати в одну розетку велику кількість споживачів струму;
  • Користуватися кабелі і проводи з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцію;

    НЕСПРАВНОСТІ В ЕЛЕКТРОПРОВОДКАХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДАХ МОЖЕ УСУНУТИ ЛИШЕ СПЕЦІАЛІСТ-ЕЛЕКТРИК!!!

 

 

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