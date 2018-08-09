ГОРОСКОП НА 9 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
День пов’язаний із пригодами, несподіваними поворотами долі. Ваше здоров’я і працездатність будуть перебувати сьогодні на висоті, незважаючи на те, що нервові навантаження значно збільшаться. Вірогідні конфлікти на роботі чи вдома.
Телець (21.04 — 21.05)
Критичний день. Вірогідні підступи і недоброзичливість сусідів або конфлікти з сторонніми людьми. Уникайте нових знайомств, проявіть стриманість у спілкуванні зі знайомими і друзями. Можливі обмани, невірна інформація або неприємна звістка.
Близнюки (22.05 — 21.06)
День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Можливо, що проблеми, які тільки назрівали в недавньому минулому та на які ви не звертали уваги, випливуть назовні. Велика необхідність тверезої оцінки того, що відбувається.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні ймовірні домашні клопоти, проблеми з родичами або друзями. Ви зможете тверезо оцінити ситуацію і знайти правильне рішення. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність і розважливість.
Лев (24.07 — 23.08)
Сприятливий день. Імовірно, що сьогодні ви досягнете успіху у фінансовій сфері, якщо тільки ілюзорні уявлення не затулять реальний стан справ. Можливо, ви занадто оптимістично оцінюєте ситуацію. Насправді від вас потрібна обережність і зваженість.
Діва (24.08 — 23.09)
Напружений день, пов’язаний з отриманням інформації, духовним переродженням, подоланням нерішучості і сумнівів. Зберігайте потаємні мрії і плани в таємниці від інших: хто може випадково або навмисно перешкодити їх виконання.
Терези (24.09 — 23.10)
Доля знову бере вас під своє крило, і зірки обіцяють багато приємних відчуттів. Відносини з близькою людиною гармонійні і довірчі. Ви відчуєте себе бадьорим і жвавим. Якщо передбачаються зайняття спортом або фізичні навантаження, дотримуйтеся обережності.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Ймовірно, чекають фінансові втрати. Це може бути пов’язано з покупкою, ремонтом або поверненням боргів. Не забувайте, що відмова в останній момент від взятих зобов’язань може завдати непоправної шкоди вашій репутації. Вечір присвятіть аналізу минулих подій, медитації.
Стрілець (23.11 — 21.12)
День набуття нових джерел енергії, очищення вогнем, самоствердження. Планети рекомендують більш активно шукати сферу вигідного вкладення капіталу і йти на нові контакти з партнерами, які принесуть дохід у майбутньому. Не плануйте на найближчий час ніяких поїздок.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Сприятливий день. Будьте уважні і не пропустіть вигідної угоди. Настає сприятливий час для тих, хто навчається, займається наукою чи спортом. Не виключені суперечки, вирішальним аргументом у яких стане володіння великим обсягом інформації.
Водолій (21.01 — 19.02)
Несприятливий день для ділових операцій. Постарайтеся утриматися від зустрічей зі знайомими і контактів з партнерами. Саме в цей день нові знайомства будуть мати негативні наслідки. Уникайте грошових вкладень. Удавана вигода оманлива.
Риби (20.02 — 20.03)
День сприятливий для занять спортом і для будь-якої фізичної роботи. Ви будете почувати себе добре і спокійно. Проте зайве самокопання і заглибленість у свої думки можуть стати приводом до дрібних сварок з близькими людьми. Можливо, що ви раптом захочете зустрітися з тією людиною, яка хвилювала ваше серце в недалекому минулому.