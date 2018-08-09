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ГОРОСКОП НА 9 СЕРПНЯ

09.08.2018 Гороскоп Комментариев нет
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Овен (21.03 — 20.04)

День пов’язаний із пригодами, несподіваними поворотами долі. Ваше здоров’я і працездатність будуть перебувати сьогодні на висоті, незважаючи на те, що нервові навантаження значно збільшаться. Вірогідні конфлікти на роботі чи вдома.

Телець (21.04 — 21.05)

Критичний день. Вірогідні підступи і недоброзичливість сусідів або конфлікти з сторонніми людьми. Уникайте нових знайомств, проявіть стриманість у спілкуванні зі знайомими і друзями. Можливі обмани, невірна інформація або неприємна звістка.

Близнюки (22.05 — 21.06)

День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Можливо, що проблеми, які тільки назрівали в недавньому минулому та на які ви не звертали уваги, випливуть назовні. Велика необхідність тверезої оцінки того, що відбувається.

Рак (22.06 — 23.07)

Сьогодні ймовірні домашні клопоти, проблеми з родичами або друзями. Ви зможете тверезо оцінити ситуацію і знайти правильне рішення. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність і розважливість.

Лев (24.07 — 23.08)

Сприятливий день. Імовірно, що сьогодні ви досягнете успіху у фінансовій сфері, якщо тільки ілюзорні уявлення не затулять реальний стан справ. Можливо, ви занадто оптимістично оцінюєте ситуацію. Насправді від вас потрібна обережність і зваженість.

Діва (24.08 — 23.09)

Напружений день, пов’язаний з отриманням інформації, духовним переродженням, подоланням нерішучості і сумнівів. Зберігайте потаємні мрії і плани в таємниці від інших: хто може випадково або навмисно перешкодити їх виконання.

Терези (24.09 — 23.10)

Доля знову бере вас під своє крило, і зірки обіцяють багато приємних відчуттів. Відносини з близькою людиною гармонійні і довірчі. Ви відчуєте себе бадьорим і жвавим.  Якщо передбачаються зайняття спортом або фізичні навантаження, дотримуйтеся обережності.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Ймовірно, чекають фінансові втрати. Це може бути пов’язано з покупкою, ремонтом або поверненням боргів. Не забувайте, що відмова в останній момент від взятих зобов’язань може завдати непоправної шкоди вашій репутації. Вечір присвятіть аналізу минулих подій, медитації.

Стрілець (23.11 — 21.12)

День набуття нових джерел енергії, очищення вогнем, самоствердження. Планети рекомендують більш активно шукати сферу вигідного вкладення капіталу і йти на нові контакти з партнерами, які принесуть дохід у майбутньому. Не плануйте на найближчий час ніяких поїздок.

Козеріг (22.12 — 20.01)

Сприятливий день. Будьте уважні і не пропустіть вигідної угоди. Настає сприятливий час для тих, хто навчається, займається наукою чи спортом. Не виключені суперечки, вирішальним аргументом у яких стане володіння великим обсягом інформації.

Водолій (21.01 — 19.02)

Несприятливий день для ділових операцій. Постарайтеся утриматися від зустрічей зі знайомими і контактів з партнерами. Саме в цей день нові знайомства будуть мати негативні наслідки. Уникайте грошових вкладень. Удавана вигода оманлива.

Риби (20.02 — 20.03)

День сприятливий для занять спортом і для будь-якої фізичної роботи. Ви будете почувати себе добре і спокійно. Проте зайве самокопання і заглибленість у свої думки можуть стати приводом до дрібних сварок з близькими людьми. Можливо, що ви раптом захочете зустрітися з тією людиною, яка хвилювала ваше серце в недалекому минулому.

 

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