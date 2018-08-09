В МИРНОГРАДІ ПРАВООХОРОНЦІ «ПО ГАРЯЧОМУ» ЗАТРИМАЛИ 17-РІЧНОГО КРАДІЯ

Проходячи повз сусідній будинок, молодий чоловік побачив відчинене вікно однієї з квартир і поки господарі займалися своїми справами – виніс через нього оргтехніку. Молодику, який вже має судимість за аналогічні дії загрожує покарання – до 6-ти років тюрми.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернувся 25-річний місцевий мешканець із заявою про те, що вночі невідомий проник до його оселі і вкрав ноутбук, комп’ютерні миші разом із килимками.
В результаті проведених слідчо-оперативних дій, вже через кілька годин злодія було встановлено та затримано.
Ним виявився 17-річний хлопець, який вже вчиняв крадіжку і на даний момент чекає на рішення суду за попередній злочин. Викрадені речі молодик хотів продати, але не встиг. Наразі вони вилучені поліцейськими в якості речових доказів і в подальшому будуть повернуті законному власнику.
Сам зловмисник пояснив, що коли вночі повертався додому, побачив, що вікно в чужій квартирі відчинене і в той момент в його голові «виникла ідея» потрапити всередину. Саме це він і зробив. Поки господарі в сусідніх кімнатах займалися своїми справами, злодій проник через вікно в оселю, прихопив ноутбук, який лежав на видному місці та накивав п’ятами.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3-х до 6-ти років.
Покровський відділ поліції
Донецької області