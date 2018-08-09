ВОСТОК УКРАИНЫ НА ГРАНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

В трех километрах от линии разграничения в поселке Новгородское Донецкой области, который расположен неподалеку от Горловки, под угрозой прорыва находится отстойник ядовитых отходов Торецкого фенольного завода. Как сообщает Донбасс.Реалии, регулярные обстрелы провоцируют проседание земли 15-метровой дамбы, которую рабочие постоянно вынуждены подсыпать. В отстойнике находится 300 тысяч тонн ядовитых отходов. В июле на берегу дамбы после очередного обстрела образовалась трещина.
После объявления перемирия атаки со стороны боевиков не прекратились. В результате 25 июля снаряд попал в дамбу, полностью провалившись в ил. Руководство Торецкого фенольного завода после расследования констатировало, что пока угрозы для окружающей среды нет, утечка токсинов в грунтовые воды не зафиксирована. Однако на заводе признают, что в результате утечки химикаты по реке Кривой Торец попадут в Северский Донец, оттуда – в Дон и в Азовское море. А это грозит не только эвакуацией десятков тысяч людей на месте, но и экологической катастрофой в регионе.