ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 СЕРПНЯ 09.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1483 — відкрита Сікстинська капела. 1570 — битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбили коаліційні сили Адзаї і Асакура. 1848 — на Буковині скасовано кріпацтво. 1859 — американець Натан Еймс запатентував ескалатор. 1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину. 1919 — Велика Британія оголосила протекторат над Персією. 1942 — на стадіоні «Зеніт» у Києві відбувся т. зв. «матч смерті». 1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Махатму Ганді (випущений лише 1944року). 1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі. 1965 — Сингапур одержав незалежність від Малайзії. 1981 — вихователь Теребовлянської школи-інтернату Тернопільської області В. Андрушко встановив при в’їзді в Київ з боку Житомирського шосе транспарант із написом: «Хай живе незалежна соціалістична Україна!» Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ