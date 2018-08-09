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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 СЕРПНЯ

09.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1483 — відкрита Сікстинська капела.
  • 1570 — битва при Анеґава (Японія): союзні війська Оди і Токуґави розбили коаліційні сили Адзаї і Асакура.
  • 1848 — на Буковині скасовано кріпацтво.
  • 1859 — американець Натан Еймс запатентував ескалатор.
  • 1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.
  • 1919 — Велика Британія оголосила протекторат над Персією.
  • 1942 — на стадіоні «Зеніт» у Києві відбувся т. зв. «матч смерті».
  • 1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Махатму Ганді (випущений лише 1944року).
  • 1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.
  • 1965 — Сингапур одержав незалежність від Малайзії.
  • 1981 — вихователь Теребовлянської школи-інтернату Тернопільської області В. Андрушко встановив при в’їзді в Київ з боку Житомирського шосе транспарант із написом: «Хай живе незалежна соціалістична Україна!»
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