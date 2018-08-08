ГОРОСКОП НА 8 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Сприятливий день для нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов’язаних з комерційною діяльністю, пошуками нових джерел заробітку. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Для більшої ймовірності успіху необхідно заручитися підтримкою впливових осіб або партнерів. Сприятливі знайомства, відвідування нових місць, подорожі.
Телець (21.04 — 21.05)
Домашні клопоти займуть значну частину вашого часу. Ймовірно, ви будете змушені змінити початкові плани або взяти на себе додаткові обов’язки. Зірки рекомендують уникати витрат.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Перша половина дня вдала для придбань, великих капіталовкладень і покупок. Вірогідні довгоочікувана звістка або зустріч з партнером, яка стане завершенням ваших цілеспрямованих прагнень. У другій половині дня виключіть комерційні угоди – несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат.
Рак (22.06 — 23.07)
Нові думки або дії, спрямовані на підвищення добробуту, не принесуть вагомих результатів. Зірки застерігають від активних фізичних навантажень і колективних заходів. Можливі труднощі в родинних стосунках або розбіжності з партнерами. Постарайтеся сконцентруватися на позитивних думках, відмовитися від образ або ураженого самолюбства.
Лев (24.07 — 23.08)
День сприятливий для спілкування, нових знайомств, встановлення ділових контактів, вирішення побутових проблем. Сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Не виключено появу впливових людей, які нададуть допомогу у ваших починаннях. Ймовірно, сьогодні будь-яка справа вимагає набагато менше зусиль і часу, ніж ви припускали. Нове знайомство вплине на подальшу долю.
Діва (24.08 — 23.09)
Життєвий потенціал на високому рівні. Ймовірно, сьогодні ви почуєте багато хороших слів на свою адресу, що, безумовно, буде приємно. Але вже у другій половині дня ви відчуєте спад в настрої. Легка депресія почне опановувати вами до вечора. Але не слід іти в себе. Проявіть мудрість і такт – це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій по відношенню до дорогій людині.
Терези (24.09 — 23.10)
Сприятливий день, що несе спокій, знаходження нових джерел заробітку, душевну рівновагу. Не виключено, що вам вдасться розширити перспективи діяльності, відкрити для себе інші джерела заробітку. Поспішність і невірне судження можуть перешкодити здійсненню задумів.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
День несприятливий для активних дій і справ, які потребують негайного вирішення. Існує ймовірність деякого погіршення фінансового становища. Найближчим часом вам не слід сподіватися на якісь грошові надходження. Розберіться з колишніми справами і намітьте перспективи на майбутнє.
Стрілець (23.11 — 21.12)
В цілому сприятливий день. Він буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Проведіть день активно. Якщо у вас призначена ділова зустріч, бажано здійснити її в першій половині дня, так як у другій, можливо, вам доведеться займатися домашніми клопотами. Цей день обіцяє грошові доходи, хороший для покупок.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Ймовірно, сьогодні всі справи так чи інакше будуть пов’язані з фінансами: доведеться віддавати борги, займатися пошуками нових заробітків або допомагати близьким родичам. Можливі проблеми з оточуючими. Вам необхідні усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Не виключені невеликі складнощі зі здоров’ям.
Водолій (21.01 — 19.02)
Вдалий день для жінок Водоліїв. Зірки розташовані так, що ви здатні закрутити голову кому завгодно. Слід також пам’ятати, що, кружляючи голову іншим, можна втратити свою власну. Ваші зірки розташовані настільки добре, що будь-які справи вам будуть вдаватися з першого разу.
Риби (20.02 — 20.03)
День роботи з кармою, накопичення інформації, день спілкування. Цей день обіцяє спокій і рівновагу. Постарайтеся повернути собі стан впевненості і зосередженості. Сьогодні ви зможете стати господарем становища. Якщо є бажання, проведіть вечір де не будь поза домом, наприклад у друзів, які останнім часом наполегливо запрошували вас до себе.