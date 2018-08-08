У ПОКРОВСЬКУ АКТИВНО БОРЯТЬСЯ З ПРОБЛЕМОЮ ЧЕРГ ДО ДИТСАДІВ

Починаючи з минулого року у Покровську було змінено порядок утворення черги до дошкільних навчальних закладів. Якщо раніше батьки йшли безпосередньо до завідуючої з метою записатися у чергу на місце в дитячому садку. І відповідно рух цієї черги контролювала сама завідуюча. То у минулому році було введено централізовану чергу за яку відповідає спеціаліст з дошкільної освіти – розповіла начальник міського відділу освіти Марина Голуб. Та додала, що проблема недостатньої кількості місць у дитсадках є досить актуальною адже зараз черга до них складає близько 1500 дітей.