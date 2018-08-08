ПОЛІЦІЄЮ ПОКРОВСЬКА ЗАТРИМАНИЙ ЖОРСТОКИЙ ВБИВЦЯ

Співробітниками Покровського відділу поліції протягом декількох годин встановлений чоловік, який вбив ножем жінку в с. Звірове Покровського району. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Минулого вечора до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки с. Звірове про те, що невідомий чоловік вдарив ножем її 38-річну сусідку. Рана виявилася не сумісною з життям і жінка померла до прибуття швидкої допомоги.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів особа злодія була встановлена. Ним виявився неодноразово судимий 47-річний мешканець цього ж села.
Так, було встановлено, що того вечора чоловік прийшов у гості до свого знайомого, однак вдома виявилась лише його співмешканка. Затримавшись на кілька хвилин, гість почав сваритися із жінкою та коли аргументи закінчилися — вдарив її ножем в область грудної клітини. Усвідомивши що накоїв лиха, зловмисник втік.
Вже через декілька годин вбивця був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Таким чином чоловік може вкотре опинитися за ґратами, але цього разу на строк до 15 років.
Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Покровський відділ поліції Донецької області