В СЕЛИДОВОМУ ПЕНСІОНЕРКА ВІДДАЛА ПСЕВДО-СЛІДЧОМУ УСІ СВОЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

16 тисяч гривень перерахувала незнайомцю літня жінка, думаючи, що тим самим рятує свою доньку від тюрми. Поліцейські встановлюють особу шахрайки, яка «тримала на зв’язку» потерпілу доти, доки не отримала від неї гроші.
До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулась 24-річна місцева мешканка із заявою про те, що незнайома жінка ошукала її бабусю. З’ясувалось, що вранці пенсіонерці зателефонувала особа, яка назвалася слідчим поліції і повідомила, що у відділенні знаходиться її донька за те, що розбила чужий мобільний телефон. Для того, що б справу було закрито, літній жінці було запропоновано перерахувати 16 тисяч гривень на рахунок «слідчої». Старенька погодилась і вирушила до банківського терміналу. Лише коли гроші опинилися на картці незнайомки, вона сказала пенсіонерці, що телефонну розмову закінчено і поклала слухавку.
Лише коли в вечорі до пенсіонерки в гості прийшла донька із онучкою та відповіла, що весь час була на роботі і в перше чує про своє перебування у відділку, старенька зрозуміла, що її ошукали.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.
Правоохоронці звертаються до громадян, а особливо літніх людей: будьте пильними й обережними при спілкуванні із незнайомцями, не поспішайте виконувати їхні умови і прохання, одразу телефонуйте своїм родичам або на 102.
Покровський відділ поліції Донецької області