В ПОКРОВСЬКУ ПОЛІЦІЄЮ ЗАТРИМАНО ВИКРАДАЧА МОПЕДА ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКА

Щоб уникнути відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, хлопець 1999 року народження тривалий час переховувався від органів досудового розслідування. Злочинця було затримано під час скоєння чергової крадіжки в Покровську.
Минулого року 19–річний хлопець таємно проник в гараж місцевого жителя Слов’янська, звідки викрав мопед. Досвідчені правоохоронці без зволікань довели його причетність до скоєння злочину, однак з метою уникнути кримінальної відповідальності підозрюваний покинув межі міста і зник в невідомому напрямку.
Як виявилося пізніше, зловмисник тривалий час переховувався у Покровському районі, де притулок йому забезпечили родичі.
Розшукуваного юнака затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.