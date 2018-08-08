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В ПОКРОВСЬКУ ПОЛІЦІЄЮ ЗАТРИМАНО ВИКРАДАЧА МОПЕДА ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКА

08.08.2018 Новини Комментариев нет
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Щоб уникнути відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, хлопець 1999 року народження тривалий час переховувався від органів досудового розслідування. Злочинця було затримано під час скоєння чергової крадіжки в Покровську.

Минулого року 19–річний хлопець таємно проник в гараж місцевого жителя Слов’янська, звідки викрав мопед. Досвідчені правоохоронці без зволікань довели його причетність до скоєння злочину, однак з метою уникнути кримінальної відповідальності підозрюваний покинув межі міста і зник в невідомому напрямку.

Як виявилося пізніше, зловмисник тривалий час переховувався у Покровському районі, де притулок йому забезпечили родичі.

Розшукуваного юнака затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

 

 

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