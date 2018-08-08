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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 СЕРПНЯ

08.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 626 — авари розбиті під обложеним Константинополем, частина слов’ян вийшла з-під їхньої влади, заснувавши державу Само, відкрився шлях булгарам до завоювань на Балканах.
  • 1648 — яничари скинули з престолу і стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма.
  • 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.
  • 1815 — Наполеон відправився в заслання на острів Святої Єлени.
  • 1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.
  • 1943 — Муссоліні був ув’язнений на острові Маддалена біля Сардинії.
  • 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
  • 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся несанкціонований мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку.
  • 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції».
  • 1967 — у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
  • 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв’язку з Вотергейтським скандалом.
  • 1985 — розпочалося виведення радянських військ із Афганістану після дев’яти років війни.
  • 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців.
  • 2000 — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.
  • 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.
  • 2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.
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