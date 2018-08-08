ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 СЕРПНЯ 08.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 626 — авари розбиті під обложеним Константинополем, частина слов’ян вийшла з-під їхньої влади, заснувавши державу Само, відкрився шлях булгарам до завоювань на Балканах. 1648 — яничари скинули з престолу і стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма. 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан. 1815 — Наполеон відправився в заслання на острів Святої Єлени. 1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник. 1943 — Муссоліні був ув’язнений на острові Маддалена біля Сардинії. 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи. 1965 — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся несанкціонований мітинг з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку. 1966 — у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції». 1967 — у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв’язку з Вотергейтським скандалом. 1985 — розпочалося виведення радянських військ із Афганістану після дев’яти років війни. 1998 — американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців. 2000 — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини. 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС. 2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ