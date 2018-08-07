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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 СЕРПНЯ

07.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1888 — знайшли першу жертву Джека-Різника.
  • 1907 — російський фізик Борис Розінг одержав патент за винахід першої системи телевізійного зображення.
  • 1918 — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони.
  • 1940 — утворена Чернівецька область.
  • 1942 — висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови почалася шестимісячна Гуадалканальська кампанія.
  • 1960 — Кот д’Івуар проголосив незалежність від Франції.
  • 1964 — у США прийнята Тонкинська резолюція, що дозволила розширити участь США у війні у В’єтнамі.
  • 1970 — проведений перший комп’ютерний шаховий турнір.
  • 1993 — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів.
  • 1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей
  • 2000 — японці винайшли водневий електромобіль.
  • 2008 — початок війни у Південній Осетії
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