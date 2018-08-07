У МАРІУПОЛІ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ ОПИНИЛАСЯ ПОСАДОВЕЦЬ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчі завершили досудове розслідування стосовно головного спеціаліста одного з відділів Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області та її спільниці, які підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою та пособництво в отриманні службовою особою неправомірної вигоди).
Установлено, що у травні до управління з метою отримання довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи та відновлення пенсії ще одній людині звернувся чоловік. Головний спеціаліст повідомила йому, що за грошову винагороду в сумі 7500 гривень посприяє у вирішенні вказаних питань.
До виконання свого плану посадова особа залучила посередницю, яка підшукала чоловікам адреси фіктивних місць проживання та отримала грошові кошти для передачі організаторці вказаної «схеми». Під час отримання грошей посередницю було викрито правоохоронцями.
У зв’язку із тим, що вона співпрацює зі слідством, матеріали кримінального провадження стосовно неї виділені в окреме провадження та обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя.
Працівниці ж управління Пенсійного фонду, згідно із санкцією ч. 1 ст. 368 КК України, загрожує покарання у вигляді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3років.
Прес-служба прокуратури Донецької області