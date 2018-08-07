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«СЛАВА УКРАИНЕ» СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВОЕННЫМ ПРИВЕТСТВИЕМ

07.08.2018 Новини Комментариев нет
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Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаем (желаю) здравия!» на «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак.

— Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которыми утверждаются военные уставы, потому что в воинских уставах определяется, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом, – рассказал Полторак.

 

По его словам, новый законопроект уже практически готов.

Министр также отметил, что во время военного парада в День независимости в Киеве 24 августа воинским приветствием будет использоваться «Слава Украине!» и «Героям слава!»

 

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