ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОГО ОРЕНДАРЯ ПОВЕРНУТИ 203 ГА ЗЕМЛІ ВАРТІСТЮ 5,4 МН ГРН

Красноармійською місцевою прокуратурою установлено, що одне із товариств з обмеженою відповідальністю у 2010 році уклало із Великоновосілківською районною державною адміністрацією договір оренди земельних ділянок загальною площею понад 203 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Однак, тривалий час орендар не виконував умови договору щодо сплати орендної плати, внаслідок чого бюджет недоотримав майже 145 тис грн.
З метою усунення виявлених порушень Красноармійською місцевою прокуратурою спрямовано до Господарського суду Донецької області позов про дострокове розірвання договору оренди, стягнення до бюджету заборгованості з орендної плати у зазначеному вище розмірі, а також повернення державі земельних ділянок, вартість яких складає 5,4 млн грн.
Наразі судом відкрито провадження по справі.