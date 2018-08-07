ГОРОСКОП НА 7 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Сприятливим буде сьогоднішній день для творчих людей. Вам вдасться реалізувати свої плани, які можуть докорінно змінити ваше життя. Гарний час, щоб налагодити відносини з керівництвом, партнерами і клієнтами. Самотніх може очікувати зустріч з вашою майбутньої половинкою.
Телець (21.04 — 21.05)
Не сподівайтеся на випадок, розраховувати потрібно лише на свої сили, а астрологічні умови нинішньої доби допоможуть вам вдало завершити розпочаті раніше справи. Тільки ви здатні самостійно зорієнтуватися в тому, що відбувається.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Напружений день, особливо для тих, хто зайнятий у бізнесі. З одного боку, справи будуть даватися легко, а з іншого, вони навряд чи принесуть вам те, чого ви бажаєте, і ваші старання можуть виявитися марними.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні ви можете опинитися втягнутими в справу так чи інакше пов’язану з грошима. Це може бути все що завгодно — від розмови з начальством про зарплату до банальної сварки з приводу занадто великих витрат. Зірки радять не гарячкувати в таких розмовах і уникати непотрібних деталей. Зберігайте спокій і зосередьтеся на фактах — образи і взаємні претензії можуть завести вас занадто далеко.
Лев (24.07 — 23.08)
Не варто сьогодні вдаватися до крайності або приймати бажане за дійсне. В особистому житті, можливі ускладнення, які можуть привести до розчарування. Залишки енергії притримайте до повернення додому, адже сьогодні ввечері вам знадобиться творчий підхід під час спілкування з другою половинкою. Порадуйте улюблених смачною вечерею.
Діва (24.08 — 23.09)
Не сподівайтеся на випадок, розраховувати потрібно лише на свої сили, а астрологічні умови нинішньої доби допоможуть вам вдало завершити розпочаті раніше справи. Тільки ви здатні самостійно зорієнтуватися в тому, що відбувається.
Терези (24.09 — 23.10)
У ці дні ви здатні проникнути в суть речей, розбираючи будь-яке питання до атомів і молекул. Це може привести вас до нових, в тому числі і несподіваним, висновків. Навіть на найпростіші повсякденні справи ви маєте шанс подивитися під новим кутом, відшукавши в них невидимі раніше нюанси.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Сьогодні теж не варто вкладати гроші. Постарайтеся не підписувати договорів і робити великих покупок, щоб не втратити гроші. Сьогодні вам потрібно дотримуватися режиму суворої економії. Може виявитися вельми до речі рада та підтримка людини старшого віку. Не соромтеся звертатися за допомогою, в тому числі і медичної.
Стрілець (23.11 — 21.12)
У цей день вас може чекати приємна зустріч, яка внесе у ваше життя свіжий струмінь. Сьогодні не час для активних дій, краще приділити увагу своєму духовному розвитку. Не вступайте в суперечки, уникайте конфліктів, інакше настрій вам зіпсують надовго.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Сьогодні відмовтеся від будь-яких експериментів, не сваріться і будьте обережні на дорозі. День невдалий для початку подорожі, службового відрядження.
Водолій (21.01 — 19.02)
В цей день вам корисно трохи побути в ролі гуру, тому зірки радять йому провести цей день у колі людей, молодших за віком, нижче за статусом або рівню професіоналізму. Це сприятливо позначиться і на вас, і на слухачах, яким ви здатні дати дійсно цінні поради
Риби (20.02 — 20.03)
У цей день краще уникати гучних компаній і зайвих розмов, хоч у вас і з’явиться велике бажання поспілкуватися. Сьогодні під масками добропорядних людей можуть ховатися пропащі шахраї. Постарайтеся сьогодні гарненько виспатися. До того ж, може приснитися віщий сон.