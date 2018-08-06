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НАДЗВИЧАЙНА ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА

06.08.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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На Донеччині 6 серпня збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляється на сайті ДСНС України в Донецькій області.

Жителям регіону рекомендують проявити максимальну обережність при знаходженні в зоні дій природних явищ.

У ДСНС закликають усіх суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах, так як спалювання сухостою може викликати важкі наслідки: руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню.

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