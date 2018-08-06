ЯК УНИКНУТИ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ І КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ — ПОРАДИ МОЗ

Спека — це ідеальна погода для розповсюдження бактерій, що є збудниками кишкових інфекцій. Найчастіше до організму людини вони потрапляють шляхом споживання зіпсованих та неякісних продуктів харчування або через брудні руки.
За даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, за останні 6 міс в Україні на гострі кишкові інфекції, серед яких харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 осіб. Випадки масових гострих кишкових інфекцій з початку року фіксувалися 77 разів.
Щоб попередити і зменшити кількість подібних випадків, МОЗ України звернулося до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних адміністрацій з метою проведення інформаційної кампанії для населення. Основними її темами повинні стати дотримання гігієнічних вимог під час придбання, приготування та вживання продуктів харчування, умови та терміни їх зберігання, впровадження гігієнічних навичок серед населення, заклик до здорового способу життя.
ПРИЧИНИ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
Основними причинами виникнення гострих кишкових інфекцій є:
- нехтування правилами особистої гігієни;
- недотримання технології приготування страв;
- порушення умов та термінів зберігання сировини та готової їжі;
- вживання неякісних продуктів харчування, які містять збудників захворювання, тощо.
ЯК УНИКНУТИ КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ, КУПУЮЧИ ГОТОВУ ЇЖУ:
- не варто купувати продукти харчування чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі;
- слід уникати придбання страв, якщо є найменший сумнів щодо безпеки їх зберігання чи приготування;
- бажано класти в магазині готові страви до кошика вже після решти продуктів. Так вони найдовше залишатимуться охолодженими;
- не потрібно залишати готову їжу на столі довше ніж на 2 год;
- не можна зберігати їжу, яка залишилася після пікніка;
- необхідно ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та кожного відвідування туалету.
ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ: БАЗОВІ ПРАВИЛА
Щоби уникнути розвитку гострих кишкових інфекцій, варто дотримуватися простих правил.
Особиста гігієна — понад усе!
Дотримання правил особистої гігієни може допомогти попередити появу інфекційних захворювань, зокрема гострих кишкових інфекцій.
Чистота на кухні:
- необхідно мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі;
- слід використовувати індивідуальний посуд;
- необхідно попередити перебування тварин та комах в приміщеннях, де готується їжа та зберігаються продукти харчування;
- потрібно регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки.
Приготування продуктів харчування:
- для обробки сирих продуктів необхідно використовувати окремі кухонні прилади (ножі, дошки, тощо);
- варто готувати і зберігати сирі та приготовані продукти харчування окремо (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);
- необхідно добре проварювати продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу;
- бажано використовувати попередньо оброблені продукти харчування, наприклад, пастеризоване молоко;
- необхідно мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі їх споживання у сирому вигляді;
- заборонено вживати продукти харчування з терміном придатності, що закінчився;
- не можна давати маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо.
Зберігання продуктів харчування:
- при зберіганні харчових продуктів необхідно дотримуватися відповідного температурного режиму (не залишати приготовані страви при кімнатній температурі більше ніж на 2 год);
- при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів слід використовувати чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо).
Чистота води:
- заборонено пити воду з неперевірених джерел;
- варто вживати бутильовану або охолоджену кип’ячену воду;
- не слід купатися в стоячих водоймах та відвідувати несанкціоновані пляжі;
- потрібно уникати заковтування води під час купання.
Своєчасна медична допомога
При появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, діарея, біль у животі, висипання на шкірі тощо) необхідно відразу звертатися за медичною допомогою. Самолікування може призвести до розвитку значних ускладнень.