УКРАИНЕЦ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА ТУРЦИИ

Украинский нападающий Евгений Селезнев в составе своей команды «Акхисар Беледиеспор» стал обладателем Суперкубка Турции-2018
Селезнев вышел в стартовом составе на матч против «Галатасарая».
На 5 минуте форвард украинской сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным в поединке.
На 42 минуте Евгений попал в штангу, а на 79 стамбульцы сравняли счет и перевели игру в дополнительное время. Оно не выявило победителя, и командам пришлось определять обладателя трофея в серии послематчевых пенальти.
Селезнев бил последним в первой пятерке, свой пенальти реализовал, а Гомис с «Галатасарая» — нет. «Акхисар» сенсационно победил в серии со счетом 5:4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.