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УКРАИНЕЦ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ СУПЕРКУБКА ТУРЦИИ

06.08.2018 Новини Комментариев нет
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Украинский нападающий Евгений Селезнев в составе своей команды «Акхисар Беледиеспор» стал обладателем Суперкубка Турции-2018

Селезнев вышел в стартовом составе на матч против «Галатасарая».

На 5 минуте форвард украинской сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным в поединке.

На 42 минуте Евгений попал в штангу, а на 79 стамбульцы сравняли счет и перевели игру в дополнительное время. Оно не выявило победителя, и командам пришлось определять обладателя трофея в серии послематчевых пенальти.

Селезнев бил последним в первой пятерке, свой пенальти реализовал, а Гомис с «Галатасарая» — нет. «Акхисар» сенсационно победил в серии со счетом 5:4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.

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