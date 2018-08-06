РАСКРЫТА ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Ученые разгадали секрет смертоносного Бермудского треугольника. Причиной множества кораблекрушений могли оказаться огромные 30-метровые волны-убийцы, вызванные штормами.
Впервые такие волны были обнаружены в 1997 году. По словам ученых, они могут появляться из ниоткуда и имеют разрушительную силу, способную потопить даже самые большие корабли.
Для изучения явления исследователи Университета Саутгемптона смоделировали крушение судна USS Cyclops, огромного корабля, попавшего в «треугольнике» в 1918 году. Он утонул, тогда стихия унесла жизни 300 человек.
Исследование показало, что из-за большого размера и плоской базы судно являлось очень уязвимым для высоких волн, поэтому быстро затонуло.
Океанографы пояснили, что в печально известном районе Атлантики иногда можно увидеть три огромных шторма, которые формируются с разных сторон «треугольника Дьявола» — идеальные условия для «волн-убийц».
Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико.