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РАСКРЫТА ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

06.08.2018 Новини Комментариев нет
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Ученые разгадали секрет смертоносного Бермудского треугольника. Причиной множества кораблекрушений могли оказаться огромные 30-метровые волны-убийцы, вызванные штормами.

Впервые такие волны были обнаружены в 1997 году. По словам ученых, они могут появляться из ниоткуда и имеют разрушительную силу, способную потопить даже самые большие корабли.

Для изучения явления исследователи Университета Саутгемптона смоделировали крушение судна USS Cyclops, огромного корабля, попавшего в «треугольнике» в 1918 году. Он утонул, тогда стихия унесла жизни 300 человек.

Исследование показало, что из-за большого размера и плоской базы судно являлось очень уязвимым для высоких волн, поэтому быстро затонуло.

Океанографы пояснили, что в печально известном районе Атлантики иногда можно увидеть три огромных шторма, которые формируются с разных сторон «треугольника Дьявола» — идеальные условия для «волн-убийц».

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико.

 

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