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МЕШКАНЦЯ ДРУЖКІВКИ ЗААРЕШТОВАНО ЗА ПІДОЗРОЮ У ЖОРСТОКОМУ УМИСНОМУ ВБИВСТВІ ЖІНКИ

06.08.2018 Новини Комментариев нет
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Суд задовольнив клопотання Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури та обрав чоловіку, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства жінки, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Установлено, що у ніч на 2 серпня 21-річний раніше судимий мешканець м. Дружківки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння,  завів за гаражі малознайому жінку та, зайшовши їй за спину, почав душити руками. Коли потерпіла знепритомніла, нападник повалив її на землю та почав бити по голові кулаками і ногами.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 49-річна жінка померла на місці, а її кривдник покинув місце злочину.

На даний час, завдяки скоординованій роботі правоохоронців, нападника затримано та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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