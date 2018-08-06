ГОРОСКОП НА 6 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
У першій половині дня Овнів може чекати несподіваний поворот подій, мить хвилювання або нервозності. Не варто у всьому звинувачувати долю: не виключено, що ситуація буде частково спровокована вашою же поведінкою. Друга половина дня виявиться більш оптимістичною, ви отримаєте підказку, як діяти далі.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельцям зірки радять не втручатися в хід подій, якщо в них немає прямої зацікавленості. В ситуаціях, які безпосередньо пов’язані з вашими особистими інтересами і мають ключове стратегічне значення, сьогодні краще діяти строго заданих межах і не займатися самодіяльністю.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Початок дня може ознаменуватися для Близнюків тупиком. Несподіваний хід подій здатний спровокувати хвилювання, змусити нервувати. Перевага буде у Близнюків, що володіють практичним складом розуму. Заходи краще планувати на вечір.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні Ракам зірки радять забути про стандартному образі дій і вибирати тактику, виходячи зі сформованої ситуації. День може початися з нервозності і навіть паніки, особливо, якщо ви надмірно вразливі, однак будь-яка задача буде мати своє конструктивне рішення.
Лев (24.07 — 23.08)
Левам доведеться орієнтуватися на обставини . Можливо, доведеться зайнятися не тим, чим хочеться, особливо на початку дня. Увечері ситуація стабілізується, але тон будете задавати не ви. Краще відмовитися від претензій на лідерство.
Діва (24.08 — 23.09)
У Дів сьогодні може з’явитися поле для роботи. У першій половині дня події можуть відрізнятися непередбачуваністю, не виключен хаос в поточних справах, особистому житті, стосунках з друзями. Ближче до вечора доведеться проявити більше терпіння, дисциплінованості, витримки.
Терези (24.09 — 23.10)
Для Терезів на перший план можуть вийти інтереси сім’ї або друзів. Якщо ви приступили до виконання важливого завдання, не варто відмовлятися від можливості згуртувати команду, зміцнити взаємозв’язку з однодумцями в процесі виконання спільної справи.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам варто перенести плани на вечір. До кінця дня з’являться умови для будь-яких починань, як індивідуальних, так і спільних. Можливо, заради спільної ідеї ви вирішите пожертвувати своїм особистим комфортом, інтереси іншої людини або команди опиняться важливіше ваших власних звичок.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільцям зірки радять проявляти активність ближче до вечора. В цей час відкриються потрібні шляхи, буде простіше дістатися до місця, знайти технічну допомогу, об’єднати зусилля з друзями. Можливо, доля винагородить вас за довге терпіння, прибере з вашого шляху перешкоду, і вам, нарешті, вдасться здійснити давню ідею.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Вранці Козерогам корисно стримати нетерпіння, приборкати амбіції. Не варто піддаватися хвилинним емоційним поривам і спровокованим ними спонтанним імпульсам: результат навряд чи буде таким, як ви думали. Потрібну безпечну тактику підкаже вечір. До цього часу ви відновите рівновагу і знову знайдете здатність діяти відповідно до ситуації.
Водолій (21.01 — 19.02)
Для Водоліїв продуктивні вечірні години. До кінця дня не тільки з’явиться нова енергія, але і складуться відповідним чином обставини, виявлять готовність до співпраці потрібні вам люди. Зберегти стосунки, що склалися допоможе вірний баланс сил. Однією з умов успіху буде вміння розподіляти ролі та відповідальність, підтримувати рівновагу інтересів, делегувати ініціативу.
Риби (20.02 — 20.03)
Сьогодні Рибам зірки пропонують відмовитися від індивідуальної ініціативи, залишитися учасником або спостерігачем загальнозначущих подій. Якщо вам необхідно поспілкуватися з однодумцями, непогано взяти участь у спільному проекті, який-небудь запланованої колективної акції, відвідати вечірку або мережеву конференцію.