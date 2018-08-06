ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 СЕРПНЯ 06.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 988 — умовна дата Водохрещення Русі, прийняття християнства київським князем Володимиром. 1497 — у Бристоль повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай. 1588 — непереможна Армада кинула якір перед містом Кале. Початок історичної битви з англійським флотом, що обернеться великою катастрофою для іспанського короля Філіпа II, який втратить за 2 місяці 80 суден та 16 000 людей. 1649 — перемога козаків у Зборівській битві. Зраджений кримськими татарами Богдан Хмельницький винуватить Москву, яка не надала допомогу; українсько-московські стосунки погіршуються. 1790 — письменника Радищева засуджено до страти за книгу «Подорож із Петербурга до Москви». 1806 — Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припинила своє існування. 1807 — з Кронштадта під командуванням В. Головніна вирушив у навколосвітнє плавання шлюп «Діана» з метою гідрографічних описів і географічних відкриттів. 1889 — у Лондоні відкритий готель «Савой», перший у світі готель з ванною в кожному номері. 1890 — вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці 1914 — Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії. 1914 — в Австро-Угорщині створено легіон Українських січових стрільців. 1926 — 19-річна Гертруда Едерле першою з жінок перепливла Ла-Манш. 1932 — відкрився перший Венеціанський кінофестиваль. 1945 — американський бомбардувальник «Енола Ґей» скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90—140 тисяч осіб. 1995 — хорватська влада оголосила про ліквідацію республіки Сербська Країна. 1997 — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ