ГОРОСКОП НА 5 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
У першій половині дня Овни можуть дозволити собі свободу. Це час, коли можна нікуди не поспішати, слідувати особливостям моменту або власним настром. Друга половина дня підвищить чутливість і може несподівано викликати потребу в самоті.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельцям зірки радять відкласти важливі справи до другої половини дня. Перш за все, це стосується планування, вибору стратегії і виконання найбільш відповідальних завдань, в яких ви не хотіли б допустити помилку. У цей час з’явиться більше стабільності, проясняться професійні перспективи, увійде в звичну колію настрій.
Близнюки (22.05 — 21.06)
На початку дня Близнюки можуть вільно насолоджуватися досягнутими результатами або зробленими відкриттями. Це прекрасний час для спілкування з тими, хто розділяє ваш світогляд або впливає на нього. У другій половині дня правила почне диктувати професійний обов’язок чи життєва необхідність, доведеться стати обачнішими.
Рак (22.06 — 23.07)
На початку дня у Раків може скластися враження, що удача їм зрадила. Зневіра або розгубленість особливо ймовірні, якщо з вами сталося щось неординарне і ви перестали розуміти, що відбувається. Друга половина дня додасть вам впевненості.
Лев (24.07 — 23.08)
Сьогодні Левам стане в нагоді обачність. У першій половині дня зірки радять нічого не міняти: навіть якщо ситуація вам не подобається, влада навряд чи виявиться в ваших руках. Можливо, вам доведеться взяти паузу, щоб дати охолонути чужому темпераменту. У другій половині дня має сенс тимчасово ретируватися з арени дій, піти в тінь.
Діва (24.08 — 23.09)
Першу половину дня Дівам краще присвятити поточним справам. Час не пройде даремно, особливо, якщо не вичерпаний вчорашній азартний імпульс. Не виключено, що ви зробите ще одне маленьке відкриття або проведете невеликий експеримент, який розширює ваші пізнання і можливості.
Терези (24.09 — 23.10)
Для Терезів день почнеться з періоду свободи, її можна витратити на цікаві заняття або приємне байдикування. Спокій малоймовірний, якщо поруч з вами підприємливі друзі або гіперактивні діти. У другій половині дня зросте значення лімітів будь-якого роду, причому вони зіграють швидше позитивну роль, наприклад, допоможуть зберегти здоров’я.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
На початку дня Скорпіонам варто утриматися від експериментів: користі від них виявиться трохи, а сили будуть витрачені даремно. З тієї ж причини, краще уникати впертості і продовження конфліктів. Друга половина дня значно поліпшить ваші позиції і розв’яже вам руки.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні в більшості справ Стрільців чекає перемінний успіх. У першій половині дня буде важко позбутися від обраного стилю дій, навіть якщо він довів свою нежиттєздатність. Зробивши відкриття, при найближчому розгляді ви можете виявити, що не впізнали нічого принципово нового.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам не варто починати день з жорсткої самодисципліни і тотального контролю. Вранці твердість потрібна лише для того, щоб утриматися від починань, в цей час вони небажані. Якщо вам здасться, що ваші плани не спрацювали, варто почекати другої половини доби: вона покаже, що ваша інтуїція укупі зі здоровим глуздом дають прекрасний результат.
Водолій (21.01 — 19.02)
Цей день підкаже Водоліям, що пора припинити роботу, тренування, гру, подорож або інший вид активності. Як би не хотілося продовжувати, назріває перерва. Зірки підказують, що пауза піде вам на користь, так як допоможе відновити енергетичні та інші резерви.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам не варто покладати особливих надій на першу половину дня. Однаково небажано просувати свої особисті інтереси і намагатися брати активну участь в колективних справах. У другій половині доби для цього складуться більш сприятливі умови, але пріоритет слід віддати не тактиці, а стратегії.