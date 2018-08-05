ВІТАННЯ ОЛЕКСАНДРА КУЦЯ З ДНЕМ ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Шановні воїни, ветерани Повітряних Сил України!
Від щирого серця вітаю вас з професійним святом! Цей день є символом непорушного зв’язку багатьох поколінь мужніх людей, які належать до еліти Збройних Сил України. Ви є втіленням честі, доблесті та вірності, а своїми подвигами здобули велику шану українського народу, гарантуючи безпеку і непорушність повітряних кордонів нашої Вітчизни.
Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України гідно несуть бойове чергування з протиповітряної оборони і виконують бойові завдання з охорони державного кордону та у повітряному просторі України. Захищаючи повітряний простір нашої України, Ви завжди на передньому краю сучасної війни віч-на-віч з ворогом.
За останні роки українські льотчики стали справжнім прикладом героїзму та мужності для українців. Відомі всім високі моральні якості офіцерів Повітряних Сил, які готові віддати найдорожче — життя, заради збереження інших. Про це свідчать численні приклади останніх подій.
Дозвольте побажати Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів у Вашій благородній справі служіння Батьківщині. Нехай мрія про мирне майбутнє окриляє Вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім’я нашої України та її майбутніх поколінь.
Хай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від життєвих негараздів і випробувань, даруючи серцю втіху, а душі мир і спокій. Нехай супутниками Вашого життя завжди будуть успіх, добро і щастя. Людських радощів, земних гараздів, миру і злагоди Вам і Вашим рідним.
Слава кожному з вас! Слава Україні!
Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації О. І. Куць