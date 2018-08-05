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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 СЕРПНЯ

05.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1420 — чеські таборити висунули свою програму («12 празьких статей»), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, відміни іконопоклонництва.
  • 1583 — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.
  • 1772 — відбувся перший розділ Речі Посполитої.
  • 1789 — у Королівстві Франція скасоване кріпосне право.
  • 1884 — закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.
  • 1858 — відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б’юкененом.
  • 1886 — у США вийшла перша газета українською мовою «Америка». Виходила до 22.02.1924.
  • 1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори
  • 1919 — Нестор Махно оголосив про створення повстанської армії (Революційно-повстанська армія України)
  • 1924 — у Туреччині заборонене багатоженство
  • 1940 — Латвію включено до складу СРСР
  • 1941 — почалася оборона Одеси від німецьких і румунських військ
  • 1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою
  • 1965 — почалася війна між Індією і Пакистаном
  • 1967 — випущений перший альбом гурту «Pink Floyd»
  • 1991 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.
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