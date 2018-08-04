ГОРОСКОП НА 4 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам варто використовувати цей день для цільових контактів, спілкування з начальством і колегами, для роботи з документами, інструкціями, поточною кореспонденцією. Він підходить для нарад, співбесід, для обговорення стратегічних професійних питань і рутинних службових проблем.
Телець (21.04 — 21.05)
На Тельців сьогодні працює природне практичне мислення. Зросте здатність до навчання або здатність до передачі знань. Вдала доба для поїздок, контактів. Можна отримати корисну інформацію юридичного чи професійного характеру, налагодити зв’язок з іноземним кореспондентом, бюрократичної інстанцією.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюкам варто зробити акцент на побутових або професійних темах, а в обговоренні будь-яких питань приділити підвищену увагу практичній частині. Відповідний момент для спілкування з домочадцями, а також для контактів з людьми і інстанціями, що мають відношення до вашого дому або фінансів.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам день допоможе встановити контакт з сім’єю, колегами, з домашнім, службовим або медичним персоналом. Відповідний момент для обговорення дрібних злободенних питань практичного характеру. Якщо ви не любите вникати в тонкощі побуту або рутинного діловодства, можна довірити роботу такого роду помічникові, наприклад, секретареві.
Лев (24.07 — 23.08)
Для Лева можуть стати актуальними дрібні корисні покупки, поточні службові контакти. День підходить для взаємодії з різними інформаційними сервісами, пошуку помічників. Добре займатися будь-якими питаннями, пов’язаними з лікуванням і профілактикою захворювань.
Діва (24.08 — 23.09)
День допомагає Дівам продемонструвати комунікабельність, здатність до навчання, природну схильність до деталізації і скрупульозності, досягти успіху в заняттях, пов’язаних з посередництвом, консультуванням, інформаційним обміном, кропіткими дослідженнями. Вам буде легко донести свою думку, вловити суть, застосувати літературний або перекладацький талант.
Терези (24.09 — 23.10)
Терезам краще не пропускати вдалий момент для діалогу або знайомства. День створює умови для консультацій, співбесід, залагодження дрібних суперечностей у спілкуванні, спрощує процедуру купівлі, оформлення довідки або пропуску, підвищує сприйнятливість до корисної інформації
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам зірки радять використовувати цей день для спілкування, навчання, інформаційних пошуків, а також для здійснення поїздок на близькі відстані. Хороший результат обіцяють контакти і знайомства особистого характеру.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні зірки пропонують Стрільцям мислити більш прагматично, прискіпливо, цілеспрямовано. День підходить для тематичних співбесід, виробничих нарад, медичних, юридичних та фінансових консультацій, візитів в інстанції, а також для поточних платежів, наприклад, оплати послуг сервісів, штатного або найманого персоналу.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам зірки дають шанс застосувати дипломатичні навички, продемонструвати лояльність, знайти підходящого співрозмовника і «вилити душу». Також, день допомагає розкриттю літературного, науково-дослідного, викладацького таланту. Доречний непублічний формат спілкування, наприклад, індивідуальне навчання.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водоліям варто звертати увагу не тільки на зовнішній, а й внутрішній «бік медалі». Корисно фіксувати інформацію, записувати думки: тонкощі, помічені в цей день, вони стануть у пригоді в недалекому майбутньому. День створює умови для приватних зустрічей і переговорів, для обговорення сімейних, службових та медичних тонкощів.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам зірки радять не ухилятися від зустрічей зі старими знайомими і від нових контактів. Бажано приймати запрошення, брати участь у переговорах, ходити на співбесіди, підтримувати листування. Бесіди і знайомства цього дня, в тому числі, романтичні, мають цінність не тільки в рамках цього моменту, але і в перспективі.