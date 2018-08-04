ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 СЕРПНЯ 04.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1408 — перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області. 1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії. 1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу. 1693 — французький чернець Дом Періньйон (Pierre «Dom» Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського. 1777 — відставний старший сержант Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк. 1914 — у Львові засновано Союз визволення України (СВУ). 1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів. 1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори. 1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч. 1962 — Нельсон Мандела заарештований; провів у в’язниці 28 років. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ