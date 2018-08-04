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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 СЕРПНЯ

04.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1408  — перша літописна згадка про місто Мена, Чернігівської області.
  • 1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.
  • 1687 — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) обрано Івана Мазепу.
  • 1693 — французький чернець Дом Періньйон (Pierre «Dom» Pérignon) відкрив секрет приготування шампанського.
  • 1777 — відставний старший сержант Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк.
  • 1914 — у Львові засновано Союз визволення України (СВУ).
  • 1922 — під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці були вимкнені протягом хвилини 13 мільйонів апаратів.
  • 1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші у Лондоні світлофори.
  • 1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч.
  • 1962 — Нельсон Мандела заарештований; провів у в’язниці 28 років.
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