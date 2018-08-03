ГОРОСКОП НА 3 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Будьте обережні: сьогодні зірки схиляють до всіляких «розборок», причіпок і як результат — образ і конфліктів з близькими людьми. Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики (навіть справедливої) і бажання одним махом розібратися з усіма проблемами. А якщо так і тягнете у чомусь розібратися, краще розберіться з завалами в квартирі або офісі.
Телець (21.04 — 21.05)
Сьогодні вас може очікувати серйозна неприємність. Напевно проблема має давню історію, а сьогодні вона може проявитися в незвичайній формі. Ваша реакція на неприємності може бути непередбачуваною, обмірковуйте свою поведінку. Пам’ятайте, що сьогодні ви можете зробити необачний вчинок, який відіб’ється на всьому вашому подальшому житті.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сьогодні ви можете недооцінити ситуацію, співрозмовника, дорогу і попутників. Ловіть новини, ідеї, задавайте питання, але не робіть нічого такого, що може бути вам на шкоду. Не розслабляйтеся, ні сьогодні, ні завтра, ні в найближчі кілька днів. Партнери можуть піднести вам сюрпризи, і виявиться, що «все до того й шло».
Рак (22.06 — 23.07)
Дуже напружений день. Неприємні події можуть статися у вас вдома. Це може бути і несподіваний скандал, і навіть пожежа! Дотримуйтесь техніки безпеки при роботі з приладами та механізмами, особливо акуратними будьте з електрикою. І постарайтеся володіти своїми емоціями.
Лев (24.07 — 23.08)
Уникайте зайвого спілкування — люди сьогодні будуть нещирі з вами, можливі пересуди і плітки. Впроваджуйте здоровий спосіб життя. Займайтеся добродійністю і грошовими вкладеннями, але не слухайте порад зі сторони, щоб вас не обдурили. Не сумнівайтеся в собі — дійте.
Діва (24.08 — 23.09)
Постарайтеся сьогодні навести порядок і вдома, і в своїх думках. Не забудьте сплатити всі рахунки, їх вже досить багато накопичилося у відомому вам місці. Допомога родичів і друзів в цей день буде дуже до речі, так що не чиніть опір, якщо вам прийдуть на допомогу і дадуть добру пораду.
Терези (24.09 — 23.10)
Сьогоднішній день сприятливий для творчості, самоосвіти і вивчення нових напрямків діяльності. Це веде до зростання вашого духовного та матеріального потенціалу. Спробуйте початок цього дня провести в колі своїх друзів і близьких.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Сьогодні політика невтручання в справи близьких родичів позбавить вас в подальшому від багатьох неприємностей. І постарайтеся не робити непотрібних покупок. Вже завтра ви будете розчаровані в них.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні можливі проблеми з діловим оточенням, яке буде закликати вас до обережності, економії сил і засобів, повернення від амбітних планів до нудних повсякденних справ. Тим не менш, проявіть фантазію і творчий підхід до вирішення проблем, і вам точно пощастить.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Все, що буде відбуватися навколо вас, може вам дуже не сподобається. А, між іншим, це може виявитися для вас не таким вже поганим варіантом, оскільки сюрприз, який приготувала Фортуна, може виявитися досить приємним. Тим не менш, проявляйте стриманість у всьому, починаючи від емоцій і закінчуючи їжею.
Водолій (21.01 — 19.02)
Іноді діяти за правилами не так ефективно, як би нам цього хотілося. Вам варто ще раз перевірити ділові пропозиції, отримані вами в останній час. Штучне прискорення поточних процесів може виявитися вигідним вам, сьогодні всі козирі у вас на руках, головне-знайти правильне місце прикладання сили.
Риби (20.02 — 20.03)
Сьогодні не варто занадто багато ставити на карту, ризикувати тим, що вам дорого, заради реалізації проектів, що здаються зараз геніальними. Плани можуть руйнуватися несподівано. Крім того, не варто ділитися своїми планами з усіма підряд, якщо, звичайно, ви не хочете уславитися базікою або стати предметом насмішок.