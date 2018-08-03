ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 СЕРПНЯ 03.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію. 1778 — відкрився «La Scala», італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім’я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці, Санта-Марія делла Скала. 1795 — заснована Паризька консерваторія. 1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни лунатикам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців. 1904 — члени британської експедиції стали першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті. 1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі. 1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни захопили Володимир-Волинський. 1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. 1949 — набрав чинності Статут Ради Європи. 1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА). 1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався «Допомога для хапання круглої дверної ручки»). 2000 — Верховний суд Чилі виніс постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета. 2003 — Майк Тайсон визнав себе банкрутом. 2014 — у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стався землетрус магнітудою 6,3. Загинули як мінімум 150 осіб, багато руйнувань, сильно ушкоджені комунікації. Гіпоцентр землетрусу зафіксовано на глибині 10 км. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ