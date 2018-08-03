ЯК ПІДВИЩИЛИСЯ ЗАРПЛАТИ У СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ І ПЕДІАТРІВ У ЛИПНІ

Перші підвищені зарплати отримали медики у закладах, які перейшли на нову модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». У липні Нацслужба здоров’я оплатила за тарифами за медичне обслуговування пацієнтів 255,3 млн грн у 161 медичний заклад первинної медичної допомоги. Урядовий портал овідомляє, які зарплати отримали медики.
Нагадуємо, що в автономізованих медичних закладах, які підписали договори з Нацслужбою здоров’я, діє гнучкий підхід до формування зарплат. Розмір винагороди більше не прив’язаний до бюджетної сітки. Тепер керівники цих медзакладів можуть встановлювати рівень зарплатні в залежності від кількості декларацій, які підписав лікар, або інших показників. Рішення щодо зарплатної політики у кожному конкретному медичному закладі ухвалює колектив, тому підхід до оплати праці та момент початку підвищення відрізняється у кожному закладі.
- Житомирська область, смт Довбиш
- КНП «Довбиський селищний Центр первинної медико-санітарної допомоги»
У липні сімейна лікарка закладу первинної допомоги на Житомирщині, яка вже має 1624 декларації від пацієнтів, отримала після оподаткування 7504 грн. Ще місяць тому у червні оклад цієї ж лікарки складав 3411 грн після оподаткування.
- Одеська область, місто Балта
- КНП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Сімейна лікарка, яка підписала 1795 декларацій, отримала у липні після оподаткування — 16011 грн. У червні її дохід складав усього 5834 грн. Ще одна сімейна лікарка, яка має 1770 декларацій з пацієнтами, у липні отримала на руки зарплату у 13261 грн. У червні мала — 3349 грн. Медсестра цього ж медичного закладу у липні отримала 6383 грн. У червні її зарплата після оподаткування складала 3048 грн.
- Івано-Франківська область, місто Коломия
- КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
У закладі первинної медичної допомоги в Івано-Франківській області лікарка-педіатр, яка набрала оптимальну кількість пацієнтів (900 дітей), у липні отримала після оподаткування 7720 грн. У червні її дохід складав 4750 грн. Медсестра цього ж медзакладу у липні отримала зарплату 6316 грн, а у червні — 3876 грн.
- Донецька область, місто Селидове
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради»
У Селидовому на Донеччині сімейний лікар, який підписав 1800 декларацій, отримав у липні після оподаткування 10504 грн. У червні було 5450 грн. Медична сестра, яка працює разом з цим лікарем, раніше отримувала мінімальну зарплатню — 3727 грн. У цьому місяці отримала після оподаткування 5176 грн.
- Вінницька область, місто Немирів
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Немирівської районної ради»
У центрі первинної медичної допомоги у Немирові на Вінниччині лікар отримував 5600 грн. Підписав 1450 декларацій з пацієнтами і в липні після оподаткування отримав 11460 грн. У медичному закладі визначили, що лікарі отримують 22 % від суми, яку Нацслужба здоров’я нарахувала за обслуговування пацієнтів за деклараціями. Медична сестра у цьому ж закладі тепер отримує 60 % від суми зарплати лікаря, з яким вона працює.
- Полтавська область, місто Кременчук
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»
У Кременчуцькому Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 3 на Полтавщині сімейний лікар вищої категорії ще у червні мав 8186 грн зарплати після оподаткування. Лікар користується популярністю — його вже обрали 1800 пацієнтів. У липні, коли медичний заклад отримав перші оплати за медичне обслуговування пацієнтів від Нацслужби здоров’я, цей же сімейний лікар отримав після оподаткування 13730 грн. Медсестра, яка з ним працює, раніше отримувала 5400 грн, а тепер — 6 250 грн.