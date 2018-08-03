РЫБУ ЕСТЬ ОПАСНО: В УКРАИНЕ ДО СИХ ПОР НЕТ СЫВОРОТКИ ОТ БОТУЛИЗМА

В Украине зафиксированы новые случаи ботулизма, c начала года 70 человек заболели ботулизмом, пятеро из них умерли. В зоне риска – копченая, вяленая и соленая рыба, от употребления которой лучше воздержаться.
Об этом сообщает глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.
Эксперт отметил, что ботулизм – тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Болезнь поражает нервную систему человека. Сначала тошнота, потом рвота и головная боль. Симптомы болезни сначала похожи на обычное отравление. Они выражаются в нарушении зрения, возникновении двоение в глазах, может быть першение в горле, нарушение глотания, осиплость голоса.
«Отличить инфицированные ботулизмом продукты от качественных – практически невозможно, поэтому лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от пищи, о качестве которой вам ничего неизвестно. В зоне риска – копченая, вяленая и соленая рыба, грибы домашнего консервирования, а также домашняя колбаса, мясные и рыбные консервы», – заявил глава Ассоциации рыболовов Украины.
Эксперт добавил, что врачи советуют при первых симптомах обращаться за медицинской помощью. Однако необходимой для лечения тяжелых случаев заболевания сыворотки в Украине нет уже три года. Нелегально ее можно купить в онлайн-аптеках, цена за одну дозу от 200 гривен. А целая упаковка обойдется более 2,5 тыс. грн. Такая ситуация связана с тем, что в 2014 году закончилось действие сертификата о государственной регистрации «Сыворотки против ботулинистической инфекции типов А, В, E лошадиной, очищенной, концентрированной, жидкой», и до сих пор от заявителя – юридического или физического лица, которое отвечает за эффективность, качество и безопасность лекарственного средства, не поступали документы для процедуры перерегистрации этого лекарственного средства.
Больницы обеспечены всеми лекарственными средствами для оказания симптоматического лечения. Но для того, чтобы был положительный результат лечения, необходима сыворотка против ботулизма. Министерство здравоохранения сегодня принимает меры, чтобы завести эту вакцину в Украину.