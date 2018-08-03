ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ: КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ?

Все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром должны оплачиваться медучреждениями из средств налогоплательщиков (госбюджета). Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Полный перечень медицинского обслуживания, на которое пациент имеет право в каждом учреждении, оказывающем первичную медицинскую помощь и финансирующемся за государственный счет представлен в виде инфографики.
В него входят не только все услуги, которые оказывают врачи первичной медицинской помощи, а также базовые анализы и исследования.