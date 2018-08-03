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НЕБЕЗПЕЧНА РИБА: В УКРАЇНІ ДОСІ НЕМАЄ СИРОВАТКИ ВІД БОТУЛІЗМУ

03.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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В Україні зафіксовано нові випадки ботулізму, c початку року 70 осіб захворіли на ботулізм, п’ятеро з них померли.

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