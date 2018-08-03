НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ УБЕЗПЕЧИТИ ДИТИНУ ВІД ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ — ПРИДІЛЯТИ ЇЙ БІЛЬШЕ УВАГИ

Основними причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, віра в безкарність, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, схильність наслідувати негативного досвіду дорослих та вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин, безконтрольність з боку батьків.
Так, з початку поточного року в Покровську неповнолітніми скоєно 3 кримінальних порушення. Так, двоє підлітків 2000 року народження вчинили крадіжки, а хлопець 1999 року – шахрайські дії. Юні правопорушники поставлені на облік у поліції, з ними правоохоронці систематично проводять індивідуально-виховну роботу.
Але, щоб уникнути цих проблем, батькам необхідно в першу чергу пам’ятати, що діти – основа сім’ї, тому необхідно сприймати її як дорослу людину, яка має свої права, на навчання і відпочинок та певні обов’язки, наприклад вчитися, дотримуватись правил для учнів.
Шановні батьки! Пам’ятайте, що вразі ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей згідно статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. А вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Покровський відділ
поліції Донецької області