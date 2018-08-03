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КАРЛІВСЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ЗУПИНИТЬ РОБОТУ

03.08.2018 Увага! Комментариев нет
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7 серпня на період з 8:00 до 18:00 призупинить роботу Карлівська фільтрувальна станція. Про це йдеться у відповідній телефонограмі, яку опублікувала заступник Мирноградского міського голови Римма Дроздова на сторінці в Facebook.

 

Зупинка і знеструмлення станції пов’язані з ремонтними роботами, які будуть проводитися в цей день.

 

Відзначимо, Карлівська фільтрувальна станція постачає водою Селидівську, Покровську та Добропільську групи міст.

 

Відзначається, що стабільну подачу води буде відновлено після заповнення водою споруд і магістральних водопроводів.

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