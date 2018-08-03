КАРЛІВСЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ЗУПИНИТЬ РОБОТУ

7 серпня на період з 8:00 до 18:00 призупинить роботу Карлівська фільтрувальна станція. Про це йдеться у відповідній телефонограмі, яку опублікувала заступник Мирноградского міського голови Римма Дроздова на сторінці в Facebook.
Зупинка і знеструмлення станції пов’язані з ремонтними роботами, які будуть проводитися в цей день.
Відзначимо, Карлівська фільтрувальна станція постачає водою Селидівську, Покровську та Добропільську групи міст.
Відзначається, що стабільну подачу води буде відновлено після заповнення водою споруд і магістральних водопроводів.