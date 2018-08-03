В Україні зріс курс долара

В Україні курс долара зріс до максимуму з лютого. При цьому економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що вже можна говорити про те, що почалася сезонна девальвація гривні.
За прогнозами фахівця, зниження курсу долара очікувати вже не варто, хіба що невеликих коливань. Хоча зазвичай в липні встановлювався найвигідніший курс долара на рік для покупки. А з середини або кінця серпня починалася сезонна девальвація гривні, яка тривала до січня.
Як зазначив Куршнірук, витоки нинішнього передчасного подорожчання долара слід шукати в діях НБУ піврічної давності.
«Нацбанк взимку підвищив облікову ставку з 14,6 до 16%. На мою думку, цей крок був абсолютно виправданий. … В кінці січня — початку лютого гривня починає зазвичай зміцнюватися, а інфляція — скорочуватися. Тому підвищувати в той час облікову ставку було безглуздо. Але, підвищивши облікову ставку, вони збільшили прибутковість ОВДП. І спровокували ще більшу зміцнення гривні в той момент, коли в Україну заходять гроші інвесторів-нерезидентів. В сумі прибутковість облігацій піднялася до 20% річних в умовній валюті. А влітку, напередодні традиційного підвищення курсу, нерезиденти почали продавати облігації і виводити валюту », — пояснює Кушнірук.