В УКРАЇНСКЬКУ ЧОЛОВІК ПОБИВ КОЛИШНЮ СПІВМЕШКАНКУ

60-річний чоловік, повернувшись із заробіток, вирішив навідатись до своєї давньої знайомої. Цей візит закінчився для останньої побиттям та зламаними ребрами. Таке рукоприкладство для розбишаки може обернутися тюремним строком до 3-х років.
До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них із чисельними забоями було доставлено 50-річну мешканку м. Українськ.
Правоохоронці негайно виїхали до медустанови. Так, було встановлено, що жінку побив її колишній співмешканець. Чоловік, «відсвяткувавши» своє повернення із заробіток, пригадав давні образи і пішов до колишньої коханої аби «з’ясувати стосунки». Спочатку чоловік словесно ображав жінку, а згодом у хід пішли кулаки.
Наступного дня після візиту розлюченого гостя жінці стало погано і вона викликала швидку допомогу. Медики надали постраждалій першу невідкладну допомогу та відвезли до травматологічного відділення Селидівської лікарні.
Сам правопорушник пояснив, що в усьому винен алкоголь.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області