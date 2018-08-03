В МИРНОГРАДІ ЖІНКУ ОШУКАВ ПРОДАВЕЦЬ ВИШИВАНОК

40-річна жінка замовила в інтернеті вишиванки для своїх дітей, але так і не дочекалась на замовлення. Отримавши розрахунок, продавець зник і вимкнув телефон. Правоохоронці встановлюють особу шахрая.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернулась місцева мешканка із заявою про те, що незнайомий чоловік незаконно заволодів її грошима – 1 тисячою 357 гривень.
Як з’ясувалось, кілька днів тому потерпіла вирішила купити вишиванки для своїх дітей. Для цього жінка скористалась відомим інтернет-сайтом, знайшла там оголошення, в якому як раз пропонувались потрібні їй текстильні вироби з великими знижками.
Зв’язавшись по телефону із продавцем, покупниця зробила замовлення й перевела необхідну суму на рахунок «постачальника». Коли термін отримання товару сплинув, постраждала почала хвилюватися й намагалась самостійно розшукати продавця, але марно. Він зник разом із оголошенням. Зрозумівши, що потрапила на «гачок» до шахраїв, жінка прийшла за допомогою в поліцію.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.190 «Шахрайство» кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 3-х років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області