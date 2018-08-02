ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 СЕРПНЯ 02.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 216 до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо і наніс найтяжчу поразку Риму за всю історію його існування. 47 до н. е. — біля м. Зели Гай Юлій Цезар «прийшов, побачив, переміг» («лат. Veni, vidi, vici») царя Боспорського царства Фарнака ІІ. 1377 — через масове сп’яніння московське військо було розбите татарським царевичем Арапшою. 1519 — 40-тисячне кримсько-татарське військо Багатур-Салтана розбило у битві під Сокалем 20-тисячне військо литовського гетьмана Костянтина Острозького 1560 — в ході Ливонської війни у битві під Ермесом (тепер Ергеме, Латвія) 12 тисяч кінноти Івана Грозного розбили війська Лівонської Конфедерації 1776 — відбулась церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом 1791 — у Відні Жан-П’єр Бланшар провів перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі він скинув домашніх тварин. 1802 (14 термідора Х року) — Наполеон Бонапарт був проголошений довічним Першим консулом. 1865 — у видавництві Макміллана вийшло перше видання книги Льюїса Керрола «Пригоди Аліси в країні Чудес». 1887 — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт. 1909 — на озброєння армії США прийнятий перший військовий літак, побудований братами Райт 1914 — Перша світова війна: Королівство Італія оголосило про свій нейтралітет в європейському конфлікті. — Імперська армія Німеччини вдерлась до Люксембурґа — у Львові українські політичні партії об’єдналися в Головну українську раду. — створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону Українських січових стрільців. 1917 — вперше була здійснена посадка літака «Сопвіч» на палубу корабля британських військово-морських сил «Furious». 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави. 1919 — повертаючись в Україну, загинув в авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський. 1933 — став до ладу Біломорсько-Балтійський канал (першопочаткова назва — «Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна», відоміший за скороченням «Біломорканал»). Збудований у рекордно короткий термін, за 1 рік і 9 місяців, руками в’язнів ГУЛАГу. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників. 1939 — Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму. 1940 — бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишив країну, із Лондона закликав усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною. 1943 — відбулося повстання і втеча ув’язнених у концентраційному таборі «Треблінка». Знищено крематорій. Більш двохсот утікачів були убиті або повернуті до табору. 1945 — завершилася Потсдамська конференція. 1949 — академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки. 1953 — у Києві відкрито дитячу залізницю. 1970 — у Белфасті британська армія вперше застосувала гумові кулі проти північних ірландців. 1989 — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої загинуло 11 людей. 1990 — о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт. 1990 — У Дніпропетровську розпочалися Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва. 1991 — Сполучені Штати Америки визнали незалежність Латвії, Литви та Естонії. 1999 — збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом перейшли на територію Дагестану; початок другої чеченської війни. 2001 — генерал Радіслав Крстіч, командувач дринського корпусу армії боснійських сербів, засуджений Гаазьким трибуналом до ув’язнення на строк 46 років за геноцид мусульман у Сребрениці (Боснія і Герцеговина) в липні 1995 року 2005 — катастрофа літака Airbus A340 французьких авіаліній в аеропорту Торонто. Без жертв. 2006 — в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випав сніг 2009 — 15 осіб загинуло у авіакатастрофі Merpati Nusantara Airlines Flight 9760 в індонезійській провінції Папуа 2014 — суд Тбілісі заочно арештував екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень[1] 2017 — у США вступив у силу прийнятий обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ