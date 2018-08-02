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2 СЕРПНЯ СВЯТКУЄТЬСЯ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПРОРОКА ІЛЛІ

02.08.2018 Новини Комментариев нет
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2 СЕРПНЯ СВЯТКУЄТЬСЯ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПРОРОКА ІЛЛІ

 

2 серпня святкується день пам’яті пророка Іллі, якого вважають покровителем воїнів, гроз, дощу, грому і блискавок.

У цей день вшановували пророка Іллю, який жив в Ізраїльському царстві в 9 столітті до нашої ери. За переказами, він був ревним поборником іудаїзму, викривав ідолопоклонство і всяку безбожність.

Вважається, що Ілля був узятий на Небо живим: «раптом з’явилися вогняний віз та вогняні коні», які і відвезли пророка. Завдяки цьому образу святої отримав в народі прізвисько Ілля Громовержець: говорили, що саме він, пролітаючи по небу у вогняній колісниці і намагаючись вразити нечистого змія, пускає громи і блискавки.

Традиції свята

«На Іллю зима з літом бореться». «На Іллю до обіду літо, після обіду — осінь». «Ілля жнива зачиняє, літо кінчає». У народі цей день вважається стиком двох сезонів, закінчується тепле літо і починається осіння прохолода. До цього дня обов’язково закінчують сінокіс і потім переходять до жнив.

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