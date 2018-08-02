2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. Ця пам’ятна дата, встановлена Прокламацією Міжнародної ради пам’яті геноциду ромів, яка була ухвалена 23 листопада 1996 року лідерами ромських організацій 10 країн Європи і Сполучених Штатів Америки.
Дата 2 серпня була обрана на знак пам’яті про те, що у ніч з 2 на 3 серпня 1944 року (т. зв. «Циганська ніч») у нацистському таборі смерті «Аушвіц-Біркенау» у газових камерах було знищено 2897 представників ромської національності.
За роки Другої світової війни нацисти, здійснюючи расистську політику геноциду, вивезли з окупованих країн та вбили у концтаборах близько 500 тисяч ромів. Також велика їх кількість була знищена у таборах примусової праці, місцях кочування та під час каральних операцій. У межах України найбільш численних втрат зазнали роми, які проживали у м. Київ, на території Автономної Республіки Крим та у Закарпатській області.
Злочини людиноненависницьких режимів не мають прощення. Україна на законодавчому рівні рішуче засуджує будь-які прояви ксенофобії і расизму, нетерпимості й дискримінації за етнічними, культурними, релігійними та будь-якими іншими ознаками. Ромська етнонаціональна спільнота є невід’ємною частиною українського народу, а встановлена істина про її геноцид, людоненависницьким нацистським режимом – складовою нашої спільної національної пам’яті та запорукою неповторення таких злочинів у майбутньому.