У МАРІУПОЛІ СУДИТИМУТЬ КУХАРІВ

У Маріуполі Донецької області судитимуть трьох кухарів, які працювали в їдальні дитячого закладу з підробленими медичними книжками, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Кальміуським відділом Маріупольської місцевої прокуратури № 2 направлено до суду обвинувальні акти щодо зазначених 3 чоловік.
Кримінальне правопорушення було виявлено прокурорами шляхом моніторингу стану дотримання вимог бюджетного законодавства при здійсненні державних закупівель в системі «ProZorro».
Встановлено, що документи, надані підприємством для підтвердження кваліфікаційних вимог працівників, мають явні ознаки підробки, а саме — містять дані про проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. В ході розслідування зазначені факти були спростовані.
Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Остаточне рішення у цій справі винесе суд.
В даний час прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо недостовірних даних у медичні книжки і встановлюються особи, які організували зазначену незаконну діяльність.